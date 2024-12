Závody s hromadným startem po 15 letech bez českých biatlonistů. ‚Je to k zamyšlení,‘ říká trenér Málek

České biatlonové reprezentace mají za sebou poslední závody v tomto roce. Z třetí zastávky Světového poháru ve francouzském Le Grand Bornand odjížděly dřív, než měly původně v plánu, protože se po dlouhých letech nekvalifikovaly ani mezi muži ani mezi ženami do nedělních závodů s hromadným startem. Annecy (Francie) 13:08 22. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér biatlonistů Michael Málek | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Naposledy 11. ledna 2009 nebyl v ani jednom závodě s hromadným startem žádný z českých reprezentantů či reprezentantek. Skončila tak hodně dlouhá série, do které se nepočítá bojkotovaný světový pohár 2018 v ruské Ťumeni a Oberhof 2010 před olympiádou ve Vancouveru.

„Není to lichotivá bilance. Je to trošku k zamyšlení. Musíme se kouknout na to, co můžeme zlepšit, a pokusit se na tom zapracovat. Nechceme říkat, že příště pojedou hromadný závod všichni. Musíme jít po malých krůčcích. Nechci říct, že nám nepřálo štěstí, na to se nechci vymlouvat, ale rozhodně chyběl kousek, aby někdo startoval,“ přiznává trenér českých biatlonistů Michael Málek.

Nejblíž k účasti v závodě s hromadným startem v Savojských Alpách měl Jonáš Mareček, který ale kvůli zdravotním problémům ani do stíhačky nanastoupil. Přesto zůstal prvním náhradníkem. Pátá pod čarou byla mezi ženami Tereza Voborníková.

„Ani jsem na to nepomyslela. V tuto chvíli toho mám dost, máme spoustu nemocných lidí na hotelu, takže se jenom modlím, abych taky nemarodila. Jsem ráda, že jsem si v sobotu zazávodila a myslím, že v nedělním závodě bych případně nejspíš nestartovala,“ vysvětlovala po sobotní stíhačce 29. Voborníková.

Série 81 závodů, ve kterých se čeští biatlonisté a biatlonistky úspěšně ucházeli o start v závodech s hromadným startem, skončila.