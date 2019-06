Zemřel bývalý skokan na lyžích a Raškův trenér Zdeněk Remsa, bylo mu 90 let

Zdeněk Remsa spojil se skoky na lyžích celý život.

Jeho dědeček byl hajný u hraběte Jana Harracha, který nechal na naše území přivést vůbec první lyže. A dědeček jedny z nich dostal.

S lyžováním tak začal Zdeněk Remsa už v pěti letech, na olympijských hrách ve Svatém Mořici v roce 1948 skončil dvacátý.

Hned, jak skončil se závodní kariérou, začal trénovat. Vedl slavnou generaci v čele s Jiřím Raškou a platil za hodně přísného, ale zároveň vtipného trenéra.

„Řekl jsem: ‚Hoši, budete makat a makat podle mých plánů. Někdy to bude bolet, protože to jste asi ještě v životě nezažili, ale mělo by to mít výsledky.‘ Říkal jsem si, že Rakušani v létě skáčou támhle na ledovcích, Norové mají taky nahoře sníh, Švýcaři to samé a my nic. Tak jsem si říkal, v čem je my můžeme překonat. Ve fyzické přípravě, dynamice, rychlosti. Jen v tomhle,“ vzpomínal loni pro Radiožurnál na začátky u československé reprezentace.

Největšího úspěchu dosáhl v Grenoblu v roce 1968, kde Jiří Raška získal vůbec první zlato pro Československo na zimních olympijských hrách. A Zdeněk Remsa si i padesát let od tohoto triumfu přesně pamatoval, jaké byly ráno před zlatým skokem podmínky na středním můstku.

„Ten nájezd byl ledovatý, protože byla obleva a pak to zmrzlo. Technický delegát vzal ráno pytel soli a začali solit nájezd, doskok. Měli jsme namazáno na zmrzlo a ona tam byla břečka. Tak jsme museli dole rychle přemazat a nakonec to dopadlo dobře. Ale byl to na nás podraz, protože už tenkrát z nás měli Rakušani strach, a proto se to takhle motalo,“ líčil při 50. výročí Raškova triumfu. Podle Remsy se ale zlato moc neslavilo, protože skokany čekaly další závody.