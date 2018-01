Ženský jamajský dvojbob se na olympiádě pokusí navázat na slavné 'kokosy na sněhu'

Na zimní olympijské hry v Jižní Koreji se opět chystají i sportovci, kteří ve své zemi sníh nikdy neviděli. Karibský stát Jamajka je známý především skvělými atlety, ale před třiceti lety na Hrách v Calgary se do ledového koryta vydali čtyři odvážní bobisté. Přestože nakonec cílem neprojeli, staly se z nich v Kanadě celebrity a na jejich odkaz chce v Pchjongčchangu navázat ženský jamajský dvojbob. Ale jen do počtu už být nechce. Altenberg 14:39 14. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jamajský dvojboj na olympijských hrách v Soči | Foto: Jamaica Bobslet Tream

Z reproduktorů se line Bob Marley, rytmy reggae a oslavný taneček Jazmine Fenlatorové, trochu exotická, ale příjemná podívaná v sychravém lednovém Altenbergu.

Stejně jako před třiceti lety v Calgary, tak i teď, méně než měsíc před Pchjongčchangem, fanoušci jízdy na bobech posádku z Karibiku zbožňují.

Pilotka jamajského dvojbobu Jazmine Fenlatorová ale není v ledovém korytě žádným nováčkem. Před čtyřmi lety na Hrách v Soči reprezentovala Spojené státy a s brzdařkou Lolo Jonesovou, bývalou skvělou atletkou, skončila jedenáctá.

„Po Soči jsem přemýšlela o dědictví, které jsem opustila a rozhodla jsem se změnit tým. Vrátila jsem se domů, kde se nastartoval ženský program směřující k olympiádě v Jižní Koreji. Je to skvělá motivace k tomu, aby se člověk zlepšoval a pracoval na sobě. Zvlášť v zimním sportu je to na Jamajce opravdu vzrušující,“ popisuje Fenlatorová.

O tom, že jamajský ženský dvojbob nebude mezi elitou jen do počtu, přesvědčil v prosinci v německém Winterbergu. Při premiéře ve Světovém poháru skončil na skvělém sedmém místě. A tak má pilotka Fenlatorová optimistické olympijské vyhlídky.

„Ano, rozhodně si myslím, že jedenácté místo ze Soči můžeme vylepšit. Moje americká brzdařka Lolo Jonesová tam měla zdravotní problémy a byla na závodech hodně vyčerpaná. Navíc já teď mám mnohem víc zkušeností. Jedny Hry už mám za sebou a věřím, že se můžu zlepšit a vybojovat historický výsledek pro Jamajku.“

Tím nejlepším je zatím čtrnácté místo mužského jamajského čtyřbobu z Her v Lillehammeru, tedy stejné posádky, ze které se v roce 1988 v Calgary stala legenda.

„Pořád mi to někdo připomíná, takže není šance, že bych na zážitky z Kanady zapomněl. Jsou to dobré i špatné vzpomínky. Bylo to nahoru dolů. Ale výsledek je takový, že díky olympiádě žiju hezký život,“ vypráví Dudley Stokes, bývalý bobista a jamajský vlajkonoš z Calgary, který byl jednou z předloh pro film Kokosy na sněhu.

„Ten film není dokumentem o jamajském týmu bobistů. Není to příběh mého života, ale je to zábavný film, lidé se na něj pořád rádi dívají a z toho mám radost,“ doplňuje už řádně prošedivělý Dudley Stokes, který je aktuálně mentorem jamajského ženského dvojbobu.