Jde o prestiž a zároveň velkou výzvu, přesto se nedá říct, že by se do kandidatury o pořádání olympijských her hrnul zrovna velký počet zájemců. O ty zimní pro rok 2026 už usilují jen dva kandidáti. Jedním z nich je Švédsko a projekt Stockholm-Åre. Åre/Švédsko 16:32 22. března 2019 Původně se o pořadatelství her ucházelo i kanadské Calgary, místní to ale nakonec odmítli v referendu.

Výkonný ředitel Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Christophe Dubi na konci týdenní návštěvy Švédska nešetřil chválou, vyzdvihl snahu i šikovnost případných pořadatelů her a náladu mu nezkazil ani fakt, že během pár dní strávil spoustu hodin na cestách.

Dělí je 600 kilometrů, přesto spolu chtějí Stockholm a Åre pořádat zimní olympiádu

Prohlídka sportovišť zabere hodně času, vždyť třeba Stockholm a město Åre, kde by měli závodit alpští lyžaři, od sebe dělí přes 600 kilometrů. I proto podle některých tamních obyvatel není úplně dobrý nápad pokračovat s tímto olympijským projektem.

„Ze Stockholmu do Åre je to strašně daleko, je to až příliš velká vzdálenost. Navíc by to bylo strašně drahé. No, nevím, prostě si myslím, že to není dobrý nápad,“ říká pro Radiožurnál Švéd Petter.

A o příliš velkých vzdálenostech mluví také novinář Hans Andersson z deníku OP: „Samozřejmě to může být problém, rozhodně to není zrovna ideální. Ale kde jinde tady chcete nechat závodit sjezdaře? Je to tady velké téma, každý se k tomu staví jinak, je to tak padesát na padesát.“

V očích členů vedení MOV to ale není zásadní překážka. Podle takzvané Agendy 2020 chtějí v příštích letech výrazně omezit mnohdy zbytečné utrácení a náklady na výstavbu nových areálů. I když, tohle tvrzení se trochu bije s úmyslem vybudovat třeba nový biatlonový areál ve Stockholmu.

„Je to bláznivá představa. V Ostersundu máme krásný, nový areál, spoustu sněhu, biatlon tam má tradici. Ale jinak nejsem proti olympijským hrám ve Švédsku, neznám mnoho zemí, které by měly tak blízko k tolika zimním sportům,“ říká sportovní fanoušek, Švéd Ola.

MOV rozhodne o pořadateli zimních olympijských her v roce 2026 v červnu, kromě Stockholmu se kandidatury zúčastní také zástupci společného projektu italského Milána a Cortiny d'Ampezzo.