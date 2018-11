Z olympiády je obávaná akce. V Calgary rozhodnou o kandidatuře v referendu

Strach z ekonomických problémů udělal v posledních letech z olympijských her obávanou akci. Nejednou se lidé v referendu postavili proti pořádání sportovního svátku a další „ne“ může přijít dnes v noci v kanadském Calgary. Největší město provincie Alberta je jedním ze tří kandidátů na zimní olympiádu v roce 2026. Calgary 16:10 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské můstky v Calgary by v roce 2026 už použít nešly | Zdroj: Wikipedia

„Myslím, že ten projekt v současné ekonomické situaci není úplně šťastný. Už průzkumy před referendem poukazovaly na to, že tady lidé olympiádu spíš nechtějí. Byla by to velká finanční zátěž pro město, a proto s kandidaturou na pořádání nesouhlasím,“ řekla jedna z obyvatelek města pro televizi CBC.

Přitom regulace nákladů na pořádání olympijských her je aktuálně důležitým hlediskem pro posouzení kandidatury ze strany Mezinárodního olympijského výboru.

„Je maximální snaha snížit finanční náročnost na pořádání zimních olympijských her především tím, že budou v maximální míře využita současná sportoviště. To znamená, že se nebude zbytečně investovat tam, kde sportoviště už existují,“ přibližuje situaci Radiožurnálu Roman Kumpošt, člen hodnotící komise Mezinárodního olympijského výboru.

Levnější hry by ale také přinesly narušení olympijské atmosféry, protože třeba zrovna v Calgary už se na můstcích závodit nedá, a tak by skokani na lyžích soutěžili v téměř 1000 kilometrů vzdáleném Whistleru.

Zbydou jen Švédi a Italové?

Už dřív vypadli ze hry o olympiádu kvůli referendu rakouský Innsbruck a švýcarský Sion. „To je něco trochu jiného. Jsou to klasická turistická zimní střediska a veškeré hotely mají nasmlouvanou klientelu na pět šest let dopředu. Třeba pořádání her by pro ně znamenalo narušení každoročního rytmu,“ vysvětluje Kumpošt.

Třeba lidé v Kitzbühelu tak hlasovali proti olympiádě, přestože město ze zimních sportů žije. Pro rok 2026 tak možná zbydou po referendu v Calgary jen dvě kandidatury - švédský Stockholm a italský projekt Cortiny d'Ampezzo s Milánem.

Ve všech případech je dost pravděpodobné, že sportoviště budou od sebe tak vzdálená, že to atmosférou bude připomínat spíš několik souběžných světových šampionátů v jeden čas.