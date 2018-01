Zimní olympijské hry ve vysílání Radiožurnálu: speciální sportovní rádio, studia v Koreji i v Brně

Olympiáda na vlnách Radiožurnálu bude hlavně nová. Poprvé v historii totiž Český rozhlas nabídne posluchačům ryze sportovní rádio, které bude od začátku až do konce her, tedy od 9. do 25. února vysílat 24 hodin denně sport. Tedy sport a hudbu, klasické proudové vysílání, jak jsou na něj posluchači Radiožurnálu zvyklí, obsahem ale bude pouze sport.

Posluchači mají několik možností, jak stanici s názvem Radiožurnál olympijský speciál naladit. Na internetu, v mobilních telefonech v aplikaci iRadio a také v digitální síti DAB.

Neznamená to ale, že na Radiožurnálu posluchači přenosy neuslyší. Český rozhlas má jako jediné české rádio práva na vysílání z dějiště olympijských her, proto vytvořil speciální olympijskou stanici, kterou rozšiřuje vysílání.

Zápisník i dění v olympijském domě

Na Radiožurnálu mohou lidé sledovat olympiádu tak, jak jsou zvyklí z předcházejících let. Každou půlhodinu bude vysílat Radiožurnál olympijská studia, posluchače čekají přímé přenosy všech zápasů českého hokejového týmu a finále hokejového turnaje, reportážní vstupy ze všech dalších důležitých soutěží především s českou účastí a rozhovory se sportovci přímo ze stadionů.

Posluchači se také mohou těšit na postřehy a zajímavosti ze zákulisí her v pravidelných korejských zápisnících zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu Davida Jakše, Radiožurnál bude sledovat i veškeré dění v Českém olympijském domě, kde má Český rozhlas vlastní studio.

Radiožurnál olympijský speciál pak nabídne všechno, co bylo řečeno, na větší ploše. Například přenosů bude víc. Bude vysílat v přímém přenosu všechny biatlonové závody, všechny závody největších českých medailových nadějí, jako třeba Sáblíkové, Samkové, Ledecké, už zmiňované hokejové zápasy.

Osmihodinový posun

Radiožurnál bude vysílat z Koreje živě od jedné hodiny ranní až do čtvrté odpolední českého času, protože v dějišti her je o osm hodin víc než v Česku. Do devíti ráno budou moderátoři olympijského speciálu v pražském studiu, přes celý den pak budou vysílat z brněnského Olympijského festivalu. I tam bude mít Radiožurnál svoje studio, v němž přivítá každý den několik hostů především z řad současných či bývalých sportovců, kteří budou sledovat olympijské soutěže s fanoušky právě v Brně.

Každý den odvysíláme také velký hodinový rozhovor Lucie Výborné či Jana Pokorného z brněnského festivalu nebo přímo z Koreje. To bude mít v Českém olympijském domě na starosti Štěpán Pokorný.

Stanice Radiožurnál olympijský speciál má připravený program i na dobu, kdy se v Koreji ani v Brně nic dít nebude, tedy asi od šesti večer do půlnoci. Posluchači se mohou těšit třeba na Pohádku o Raškovi od Oty Pavla, kterou právě pro tento čas, kdy si připomeneme 50 let od první české zlaté medaile na zimních hrách, namluvil Oldřich Kaiser.