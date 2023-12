Chyby na střelnici mě mrzí. Intenzivně na tom pracujeme, snad se budu jen zlepšovat, říká Davidová

V závěrečném stíhacím závodě biatlonistek zvítězila na Světovém poháru ve švédském Östersundu Francouzka Lou Jeanmonnotová. Markéta Davidová si po sprintu výrazně polepšila, když se z pozice ve čtvrté desítce posunula až na konečné osmnácté místo. Östersund 16:29 3. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová během stíhacího závodu Světového poháru v Östersundu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Z pozice ve čtvrté desítce jste se posunula na konečné osmnácté místo. Znamená to absolutní spokojenost?

Úplně spokojenost to není. Chyby na střelnici, hlavně ta poslední stojka, mě mrzí a samozřejmě bych radši startovala z lepších pozic. Už z toho sprintu. Ale snad je to nějaká cesta dopředu.

Na druhou stranu – střelba vám nevyšla ani ve vytrvalostním závodě, ani ve štafetě žen. Teď to bylo osmnáct trefených terčů z dvaceti. Udělala jste něco jinak, že to teď takto vyšlo?

Určitě musím dělat něco jinak, když to nepadá. Snažím se dávat pozor na jiné věci, poměrně intenzivně jsme to řešili s trenérem. Teď mám nějaké jiné úkoly, na kterých se na střelnici snažím pracovat.

Dokážete jen krátce říct, čeho se tato změna týká?

Myslím si, že to není úplně něco zásadního. Snažím se dávat pozor na polohu, trochu jinak dávat nohy a mít dobře namáčknuto, protože si myslím, že v tom jsem dělala trochu chyby.

Teď už za sebou máte kompletní první zastávku Světového poháru, která byla velmi náročná. Jak ji celkově hodnotíte?

Moc úspěšně ne. Opravdu doufám, že se to bude zlepšovat a nakopne mě to. Ještě je čas, závodíme až v pátek, takže doufám, že s tím ještě půjde něco udělat.

Biatlonoví fanoušci si pamatují vaše velké úspěchy z minulé sezony právě v rakouském Hochfilzenu. Jak moc se těšíte na přejezd do destinace, kde se českým reprezentantům daří?

Těším se hlavně do tepla. A na nějaké normální jídlo.

