Ledecká je opět královnou bílé stopy, anketu Svazu lyžařů ovládla před loňskou šampionkou Samkovou

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká po roční pauze opět získala cenu Král bílé stopy. Anketu Svazu lyžařů ČR ovládla počtvrté. Dvojnásobná olympijská šampionka jasně předčila snowboardcrossařku Evu Samkovou, jež po loňském vítězství skončila druhá. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru Ledecká nepřevzala korunu při tradičním galavečeru, ale v televizním dokumentu. Praha 21:03 17. 7. 2020 (Aktualizováno: 21:22 17. 7. 2020)

Ledecká v uplynulé sezoně poprvé ovládla závod Světového poháru v alpském lyžování, když vyhrála sjezd v Lake Louise. Na stupně vítězů pak vystoupila ještě dvakrát - jednou ve sjezdu a jednou v kombinaci. Celkově byla v SP druhá ve sjezdu a třetí v kombinaci. Na snowboardu tentokrát odjela jen dva závody, v nichž obsadila první a druhou příčku.

Tyto výsledky jí zajistily suverénní vítězství v hlavní kategorii. Od odborné poroty dostala 41 hlasů, zatímco druhá Samková jich obdržela šest. Třetí příčku obsadila s jedním hlasem běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová.

„Z vítězství v anketě mám ohromnou radost. Celá ta uplynulá sezona se povedla. Je to zásluha celého mého týmu, který odvedl fantastickou práci. To sice říkám vždycky, ale prostě je to tak,“ uvedla dvojnásobná Ledecká v tiskové zprávě.

V 25 letech se o krok přiblížila rekordmance ankety Kateřině Neumannové, která byla korunována Královnou bílé stopy sedmkrát. „Katka je fantastická sportovkyně, všechny ty koruny si zasloužila a tvrdě pro ně makala. Jsem soutěživý typ, takže se samozřejmě titulů v Králi bílé stopy budu za svou kariéru snažit posbírat co možná nejvíc. Ale klobouk dolů před Katkou. Sedm korun, to teda budu mít co dělat,“ poznamenala Ledecká s úsměvem.

Triumf i v alpském lyžování

Vedle celkového triumfu vyhrála také hodnocení v alpském lyžování. Její lyžařský kouč Tomáš Bank se stal nejlepším trenérem roku. Ve snowboardingu triumfovala Samková, mezi běžci na lyžích díky průlomové sezoně Razýmová. Nejlepším skokanem na lyžích je Roman Koudelka a sdruženářem Tomáš Portyk.

Mezi akrobatickými lyžaři vyhrála skikrosařka Nikol Kučerová, v kategorii travních lyžařů Martin Barták. Juniorskou kategorii ovládl Matěj Švancer, který vyhrál na mládežnické olympiádě závod v lyžařském Big Airu.

Do Síně slávy českého lyžování byl in memoriam uveden první československý medailista ze zimních olympijských her Rudolf Burkert. Ve Svatém Mořici v roce 1928 vybojoval bronz ve skoku na lyžích, rok předtím se stal sdruženářským mistrem světa.

Netradiční dokument

Závodníci ocenění v anketě Král bílé stopy si v netradičním dokumentu vyzkoušeli různé role. Ester Ledecká prchala s nově získanou korunou. Eva Samková uklízela v liduprázdném sále na Žofíně. Nechyběly ani krátké medailonky shrnující úspěchy laureátů v uplynulé sezoně, ale jinak byl televizní pořad spíše směsí absurdna a humoru.

Svaz lyžařů České republiky se pro tento způsob vyhlášení rozhodl poté, co kvůli koronaviru musel zrušit tradiční galavečer. Tvůrcem snímku, který dnes odvysílala Česká televize, je režisér Petr Horký. „Pustil jsem ven asi tu asi nejvíc ulítlou představu, kterou jsem kdy o jakémkoliv udílení ocenění měl. Měl jsem štěstí, že to dopadlo na půdu plnou odvahy lidí ze Svazu lyžařů České republiky. Věřím, že budou diváci, kteří ocení odvahu, jakou sportovci i svaz lyžařů ukázali. A taky věřím, že bude skupina lidí, která nám to do smrti neodpustí,“ připustil.

Herecké předání cen

Pořadem se prolínala postava ceremoniáře Jaroslava Řípa v podání Jana Budaře. Ten nemá internet ani televizi a nic netuší o tom, jak opatření proti šíření koronaviru ochromila život v Česku. Přijel na Žofín a až místní hlídač ho informoval, že se nic nekoná. Vzápětí se ceremoniář dozvěděl, že nedostane ani honorář, a začal skleněné trofeje za vítězství v jednotlivých kategoriích rozdávat „náhodným“ lidem v okolí.

Tu první dostal hlídač v podání skokana na lyžích Romana Koudelky. Další plaketu dal trenéru Tomáši Bankovi, který hrál jeho řidiče, a pak si stejným dárkem udobřoval uklízečku ztvárněnou Samkovou. „Mám tam roli, kterou pravidelně předvádím i u sebe doma v bytě. Užila jsem si to, bylo to takové rychlé, intenzivní,“ komentovala své vystoupení úřadující mistryně světa ve snowboardcrossu.

Poslední chlebíček si ceremoniář koupil od běžkyně na lyžích Kateřiny Razýmové, která obsluhovala v osiřelém bufetu. „Byla to nová zkušenost a byla to docela sranda. Jsem znuděná kantýnská,“ řekla česká reprezentantka. Stylově při sekání trávy dostal ocenění travní lyžař Martin Barták.

Královskou korunu ceremoniář převlečený za tragicky zesnulého běžce na lyžích Václava Vrbatu položil v Chotkových sadech na krejčovskou figurínu. Tam ji našla běžkyně v podání Ledecké, která s ní vzápětí utekla pryč. „Byla jsem zlodějkou koruny. Bylo to hrozně fajn a hlavně strašně rychlý. Potkala jsem skvělý štáb a bylo to takové fajn uzavření dne,“ komentovala nyní už čtyřnásobná domácí královna svůj part.

Anketa Král bílé stopy 2020 o nejlepšího lyžaře a snowboardistu Svazu lyžařů České republiky:

Celkové pořadí: 1. Ester Ledecká (sjezdové lyžování a snowboarding) 41 bodů, 2. Eva Samková (snowboarding) 6, Kateřina Razýmová (běh na lyžích) 1.