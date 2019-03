Ledecká vypadla ve čtvrtfinále, i tak slaví počtvrté vítězství ve Světovém poháru

Snowboardistka Ester Ledecká získala v den svých čtyřiadvacátých narozenin velký křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru. Prestižní seriál v paralelních disciplínách ovládla počtvrté v řadě, což se dosud nikomu nepodařilo. Ve finále sezony v německém Winterbergu udržela Ledecká první místo v celkovém hodnocení díky páté příčce v paralelním slalomu. Winterberg 15:07 23. 3. 2019 (Aktualizováno: 15:48 23. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardistka Ester Ledecká | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu a v lyžařském super-G přidala trofej k malému glóbu, který získala za paralelní obří slalom.

„Jsem hlavně ráda, že jsem tady letos mohla závodit. Loni jsem totiž kvůli zádům závodit nemohla a bylo mi to strašně líto,“ pochvalovala si Ledecká pro Radiožurnál.

V této zimní sezoně je Ledecká třetí českou sportovkyní, která vyhrála Světový pohár. Minulý týden slavila druhý celkový triumf Eva Samková ve snowboardcrossu a předtím vybojovala již podvanácté celkové prvenství na dlouhých tratích rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Ledecká vyhrála ve Winterbergu kvalifikaci, což se ukázalo jako rozhodující. Ve vyrovnaném osmifinále sice porazila Ukrajinku Annamari Dančovou o dvě setiny, ale ve čtvrtfinále o dvě setiny podlehla Švýcarce Patrizii Kummerové, která nakonec závěrečný závod sezony ovládla.

Právě díky prvnímu místu v kvalifikaci obsadila Ledecká v závodu páté místo, získala 450 bodů a celkově zvítězila o 280,3 bodu před poraženou finalistkou Němkou Selinou Jörgovou. Už v osmifinále skončily další pronásledovatelky Ledecké Rakušanka Sabine Schöffmannová a Švýcarka Julie Zoggová.

Ledecká jako první ovládla paralelní disciplíny čtyřikrát v řadě. Třikrát po sobě uspěly dvě Švýcarky. V letech 2004 až 2006 kralovala Daniela Müliová a Kummerová nenašla přemožitelku v letech 2012 až 2014.

„Mamka mi říkala, že to asi vychází. Do poslední chvíle jsem to nevěděla,“ dodala Ledecká.

V této sezoně Ledecká vyhrála dva paralelní obří slalomy SP, celkově má na kontě 17 vítězných pohárových závodů a osamostatnila se na třetím místě mezi českými lyžaři a snowboardisty. Před ní jsou jen běžci na lyžích, o jedno vítězství zaostává za Lukášem Bauerem a o dvě za Kateřinou Neumannovou.

Pořadí paralelního slalomu vyhrála Zoggová o pouhých 20 bodů před Jörgovou. Králem paralelních disciplín mezi muži je poprvé Rus Andrej Sobolev.



SP ve snowboardingu ve Winterbergu (Německo) - paralelní slalom:

Muži: 1. Mathies (Rak.), 2. Baumeister (Něm.), 3. Košir (Slovin.).

Konečné pořadí slalomu (po 4 závodech): 1. Baumeister 2020 b., 2. Sobolev (Rus.), 3. Caviezel (Švýc.) 1870.

Konečné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Sobolev 4625, 2. Mastnak (Slovin.) 4116, 3. Fischnaller (It.) 3989,4, ...63. V. Brůžek (ČR) 49,2.

Ženy: 1. Kummerová (Švýc.), 2. Jörgová (Něm.), 3. Jennyová (Švýc.), ...5. Ledecká (ČR).

Konečné pořadí slalomu (po 4 závodech): 1. Zoggová (Švýc.) 2220, 2. Jörgová 2200, 3. Kummerová 2180, ...13. Ledecká 900.

Konečné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Ledecká 5900, 2. Jörgová 5619,7, 3. Schöffmannová (Rak.) 5250, ...58. Žďárská (ČR) 37.