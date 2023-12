První triumf ve Světovém poháru od února 2020. Sáblíková vyhrála závod na 5000 metrů ve Stavangeru

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na trati 5000 metrů závod Světového poháru ve Stavangeru a po téměř čtyřech letech ukončila čekání na vítězství v elitním seriálu. Trojnásobná olympijská šampionka v Norsku časem 6:59,60 minuty porazila druhou Marijke Groenewoudovou z Nizozemska o 3,67 sekundy. Stavanger 17:13 3. 12. 2023 (Aktualizováno: 18:48 3. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková poprvé od února 2020 zvítězila v závodě Světového poháru (ilustrační foto) | Foto: Jeff Swinger-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Jsem neuvěřitelně nadšená. Nevěřila jsem, že by se něco takového mohlo povést. Šla jsem do sezony s tím, že bych mohla být kolem pátého, desátého místa, když se bude dařit. Najednou se podařilo vyhrát pětku,“ řekla šestatřicetiletá Sáblíková v nahrávce pro média.

Ve Světovém poháru triumfovala poprvé od února 2020, kdy vyhrála v Calgary závod na 3000 metrů. Na vítězství na nejdelší ženské trati čekala v SP svěřenkyně trenéra Petra Nováka dokonce od sezony 2016/17. Po dnešku má na kontě 52 výher v elitním seriálu a 148 umístění na stupních vítězů na velkých akcích.

„Bylo to hrozně těžké v tom, že v prvním páru Marijke (Groenewoudová) zajela neuvěřitelný čas,“ popsala. Sama dokázala splnit taktiku držet stabilní časy na kola. „Ale síly ubývaly, protrpěla jsem hlavně poslední čtyři kola. Ale na druhou stranu se mi jelo krásně. Byl to jeden z nejlepších pěti kilometrů, co jsem za posledních pět let jela. Protože většinou mě provázely nějaké zdravotní problémy,“ připomněla.

Sáblíková, jež byla před dvěma týdny druhá na trojce v Pekingu, dnes startovala ve čtvrté z šesti dvojic. Díky tradičnímu strojovému tempu kolem 33,3 sekundy na kolo bez problémů porazila soupeřku z rozjížďky Ivanii Blondinovou z Kanady a pak už jen čekala, zda někdo její čas překoná.

V poslední jízdě ji ohrožovala zejména domácí favoritka Ragne Wiklundová. Vítězka obou dosavadních závodů na 3000 metrů se zhruba v polovině závodu dostala virtuálně před Sáblíkovou, tempo však neudržela a v závěru klesla až na třetí místo s čtyřsekundovou ztrátou na českou rychlobruslařku.

„Bylo to napínavé. Seděla jsem na kole a pozorovala je, jestli uvidím nějakou větší únavu. Moje nervy mi cuchaly pořádně až do konce,“ popsala závěr. „Je pro mě bombastické, že jsem tam zase mohla stát. Víc si asi přát nemůžu, že jsem to mohla zase zažít znova,“ dodala Sáblíková. Po třech ze šesti závodů Norka Wiklundová vede celkové hodnocení SP na dlouhých tratích před českou rychlobruslařkou o čtrnáct bodů.

Nejrychlejší čas dne na 5000 metrů nicméně ve Stavangeru zajela úřadující olympijská vítězka a mistryně světa na této distanci Irene Schoutenová. Hvězdná Nizozemka startovala několik hodin před hlavním závodem v divizi B a výkonem 6:50,64 překonala vlastní rekord dráhy. Do divize A se nedostala kvůli absenci v úvodu Světového poháru.