Ledecká dojela ve sjezdu Světového poháru 32., přesto udržela třetí místo v pořadí disciplíny

Curtoniová o desetinu sekundy porazila Martu Bassinovou, o další čtyři setiny zpět byla elitní závodnice v obřím slalomu Federica Brignoneová. Vítězka pátečního sjezdu Američanka Mikaela Shiffrinová si upevnila pozici v čele celkového pořadí SP čtvrtým místem.

Stejně jako v prvním sjezdu jela Ledecká s trojkou, ale startovalo se o půl hodiny později, aby měly i závodnice s nižšími čísly lepší viditelnost.

Ledecké ale posun nepomohl. Navíc před ní spadla Švýcarka Joana Hählenová a česká lyžařka musela ve startovní bráně chvíli čekat. Na ledovaté trati dost bojovala a nedařilo se jí držet ideální stopu. V cíli měla o devět setin pomalejší čas než v pátek, kdy dojela dvacátá.

„Výkon nebyl podle našich představ. Udělala bohužel dvě velké chyby a ta těsně před cílem ji stála sekundu,“ řekl Bank v České televizi. Dodal, že Ledecká měla asi před týdnem zdravotní problémy, které neupřesnil. „Asi se to teď začalo projevovat. Říkala mi, že od půlky vůbec nemohla,“ podotkl trenér.

Na vině může být náročný program. Ledecká jela v lednu na lyžích v Zauchensee, minulý týden se přesunula na snowboard a nyní znovu na lyže. „Ester se cítí slabá, tím pádem stojí na startu a moc si nevěří. Snažila se, ale bohužel to nedotáhla do konce,“ dodal Bank.

V neděli je v Bansku na programu superobří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Bansku (Bulharsko):

Ženy - sjezd:

1. Curtoniová 1:29,31, 2. Bassinová -0,10, 3. Brignoneová (všechny It.) -0,14, 4. Shiffrinová -0,35, 5. Johnsonová (obě USA) -0,47, 6. Weidleová (Něm.) -0,62, 7. Reisingerová -0,65, 8. Ortliebová (obě Rak.) -0,82, 9. C. Suterová -1,02, 10. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) -1,21, ...32. Ledecká (ČR) -3,12.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. C. Suterová 272, 2. Shiffrinová 256, 3. Ledecká 193, 4. Curtoniová 185, 5. Schmidhoferová (Rak.) 161, 6. Brignoneová 154.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1125, 2. Brignoneová 855, 3. Vlhová (SR) 790, 4. Bassinová 540, 5. Holdenerová 493, 6. Gisinová (obě Švýc.) 407, ...16. Ledecká 234, 73. Dubovská 35, 86. Capová (obě ČR) 21.