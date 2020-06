Uvidí fanoušci Samkovou závodit v Česku? Lyžařský svaz řeší financování Světových pohárů

Snowboardcrossařka Eva Samková by měla v příští sezoně jet poprvé v Česku závod Světového poháru. Jisté to ale není. Akce na Dolní Moravě je jedním ze tří závodů elitního seriálu, které zajišťuje Svaz lyžařů České republiky. Ten by ale na všechny tři akce dohromady potřeboval od státu příspěvek přibližně 35 milionů korun.

