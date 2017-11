Zklamání to je, ale ode dna se dá taky odrazit, řekl Krčmář. Čechům se první závody nepovedly

„Letos to byl velký křest. Bohužel to opět trochu sápala, takže to dopadlo, jak to dopadlo,“ utrousil Zdeněk Vítek poté, co viděl skrz svůj dalekohled, jak Veronika Vítková spíš obstřeluje terče. Tušil, že je zle.

Celkem sedm chyb, trestné kolo a zatímco se o několik minut později Slovenka Fialková radovala v cíli závodu ze senzačního čtvrtého místa, šéftrenér Ondřej Rybář opouštěl stadion s tím, že se ještě se svými svěřenci k neúspěšnému závodu vrátí.

„No, já bych to úplně neuzavřel jako závod blbec. Ty výkony nejsou úplně jisté. Musím říct, že jsem trochu zklamaný, protože takhle bych si to určitě nepředstavoval a je třeba to nebrat na lehkou váhu. Někdy je dobré trochu rozvířit vodu,“ uvedl šéftrenér biatlonové reprezentace.

Jak bude vířit vodu, si nechá Rybář pro sebe, i když sami závodníci tentokrát moc dobře vědí, že takhle ne.

„Nebudeme se za nic schovávat, je to zklamání. Určitě to ale není tak, že bychom se z toho měli zhroutit. Je to jen první závod, jdeme dál. Říkám, zklamání to je, ale ode dna se dá taky odrazit. My teď na tom budeme makat. Je i na nás, abychom Verče pomohli, zvedli ji, protože se nic neděje a jedeme dál,“ řekl Radiožurnálu Michal Krčmář.

Snad i trochu přehání, když mluví po prvním závodě o dně, ale pravdou je, že jde na úvod o výsledek hodně vzdálený představám a ambicím týmu. Svoji skutečnou sílu budou moci ukázat až po dvoudenní přestávce, do středy mají biatlonisté závodní volno.