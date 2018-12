Soči, Pchjongčchang, Peking a dál? Hledá se pořadatel zimní olympiády 2026, výbor chce šetřit

Zbývají poslední dva kandidáti pro pořadatelství zimní olympiády v roce 2026 a předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach nemá záložní plán. Věří, že buď švédský Stockholm, nebo společný italský projekt Milána s Cortinou uspěje. Většinu dalších možných zájemců odradily vysoké náklady na hry v posledních letech. Praha 8:55 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské můstky v Calgary by v roce 2026 už použít nešly | Zdroj: Wikipedia

„V posledních třech volbách byli úspěšní kandidáti z nových regionů, to je pro zimní sporty velmi dobré, ale myslím, že by se olympijské hry měly vrátit ke kořenům, a proto jsou Innsbruck a Tyrolsko podle mě velmi dobrou volbou,“ říkal ještě před rokem Thomas Bach před referendem v Tyrolsku.

Většina místních ale olympiádu v Innsbrucku nechtěla a následovaly stejné případy ve Štýrském Hradci, švýcarském Sionu a kanadském Calgary.

„Myslím, že ten projekt v současné ekonomické situaci není úplně šťastný. Už průzkumy před referendem poukazovaly na to, že tady lidé olympiádu spíš nechtějí. Byla by to velká finanční zátěž pro město, a proto s kandidaturou na pořádání her nesouhlasím,“ říkala před referendem v Calgary pro televizi CBC jedna z obyvatelek města.

Mementem pro lidi jsou totiž mimořádně nákladné hry v Soči, které podle odhadů stály až 50 miliard dolarů.

„To je bohužel ta negativní komunikace, která se Soči proběhla, protože některé státy nemají dobrou sportovní infrastrukturu a rozhodnou se ve spojitosti s olympiádou vybudovat nějaké zimní středisko, které by budovali tak jako tak nezávisle na olympiádě. Samozřejmě pokud se tyto částky spojí dohromady, tak to vytváří pocit, že zimní olympiáda stojí nesmírné množství peněz, ale přitom jde o budování zimních sportovišť, která potom slouží veřejnosti. A to byl právě příklad Soči,“ přibližuje Roman Kumpošt, člen hodnotící komise Mezinárodního olympijského výboru.

Aktuálně se MOV snaží maximálně snížit finanční náročnost na pořádání her, a to hlavě tak, že budou maximálně využita současná sportoviště. I proto zbyla jen švédská a italská kandidatura.

„Naše kandidatura spojuje rychle se rozšiřující město a hory. Navíc nepotřebujeme tolik nových investic a dáme světu možnost pohybovat se mezi Milánem, Benátkami a Cortinou. Z tohoto pohledu nabízíme víc zábavy než Stockholm,“ věří primátor Milána Giuseppe Sala.

A předseda MOV Thomas Bach doufá, že si to Italové a Švédové do září, kdy bude MOV volit pořadatele zimní olympiády 2026, nerozmyslí.