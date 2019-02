Zpátky na snowboard. Ester Ledecká pojede další závody na zlatém kopci v Pchjongčchangu

„Byl to takový sprint a rozhodovala každá maličkost. S jízdou jsem spokojená, udělala jsem všechno tak, jak jsem měla naplánované. Nevím, kde jsem ztratila nejvíc,“ řekla Radiožurnálu Ester Ledecká po 17. místě ve sjezdu, kde ztratila přes sekundu na vítězku.

Nebýt olympijského vítězství, asi by se na historicky nejlepší české ženské umístění ve sjezdu na mistrovství světa koukalo jinak. Ale po triumfu v Koreji jsou na Ester Ledeckou nastavená přísnější měřítka úspěchu.

A jak sama přiznává, v úvodu šampionátu na ní očekávání dolehla – po pokaženém super-G se ani nesnažila skrývat slzy.

„Jsem ráda, že se to stalo, samozřejmě je blbé, že se to stalo na MS, ale někde se to stát muselo. Když se na to kouknu z dálky, tohle byla jediná možnost, jak jet. Bylo blbě vidět a jízdu jsem sjela, abych dojela do cíle. Pak můžu krůček po krůčku začít stavět od začátku,“ řekla po 27. místu v disciplíně, z níž má olympijské zlato.

Po měsíci na lyžích si teď od nich zase odpočine. Ještě než si vítězka sjezdu stihla dojít na náměstí tady v Åre pro medaili, přejela Ledecká autem do Norska a odletěla do Asie, kde ji čeká návrat na snowboard.

Na něm má pořád reálnou šanci získat na konci sezony Křišťálový glóbus. „Záleží na tom, jak se do toho dostanu, jak budu schopná rychle přepnout a dohnat ty holky, protože mají slušný náskok,“ plánuje.

Další závod ji čeká už v sobotu ráno. V Jižní Koreji se vrátí na svah, na kterém získala olympijské zlato. „Ten kopec dobře znám. Těším se na snowboard, na trenéra Justina Reitera. Už mi trochu ta snowboardová partička chybí,“ prohlásila těsně před odletem do Asie.

