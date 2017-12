Zranění českých sportovců se před olympiádou kupí. Největším esem výpravy by měla být Ledecká

Ještě v listopadu předpovídala americká společnost Gracenote, že Česká republika přiveze ze zimní olympiády devět medailí. To se podle aktuálního zdravotního stavu některých českých hvězd zdá jako dost nereálné číslo, ale jsou i sportovci, kteří necelé dva měsíce před hrami v Koreji závodí ve skvělé formě. Praha 15:48 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Sport Invest

Prognózy americké firmy zabývající se poskytováním dat ve sportu zatím naplňuje Ester Ledecká. Tu tipovali za oceánem na zlatou medaili v paralelním obřím slalomu a oba dosavadní závody Světového poháru v této disciplíně česká snowboardistka vyhrála. Zatímco paralelní slalom, který v programu her už není, jí nevyšel.

Ruský olympijský výbor podpoří sportovce, kteří pojedou na hry do Pchjongčchangu Číst článek

„Já to tak neberu. Pro mě je důležitý každý závod, na každý se soustředím zvlášť a je hezké, že se mi daří v obřím slalomu. Byla bych stejně ráda, kdyby se mi dařilo jak v obřáku, tak i ve slalomu,“ říkala česká snowboardistka.

Podle aktuální formy je tak Ester Ledecká největším českým trumfem pro Pchjongčchang. Dalším měla být biatlonistka Gabriela Koukalová, které společnost Gracenote předpovídala hned čtyři medaile, z toho jednu zlatou. Koukalová ale ještě do sezony nevstoupila a kvůli problémům s lýtky se do Jižní Koreji možná vůbec nepodívá.

Lepší výhled má snowboardkrosařka Eva Samková, i když ta je teď po pádu ve Francii doma se zraněným ramenem namísto závodů Světového poháru. „Cože? Jedu domů? A najednou jsem už seděla v letadle a jela domů. Je to ale asi dobře, nemá smysl to nějak hrotit, abych si to pak ještě kvůli dvěma svěťákům zbytečně více nepoškodila,“ popisuje olympijská vítězka ze Soči svůj údiv, když se v minulém týdnu dověděla, že už si do konce roku nezazávodí.

'Trošku mi to vyskočilo, ale jsem zvyklá.' Zranění Samkové není vážné, v lednu chce závodit Číst článek

Pro ZOH v Pchjongčchangu už by ale měla být v pořádku stejně jako Martina Sáblíková, která bojuje od začátku sezony s bolavými zády.

Trochu nečekanými hrdiny by tak 20 let po Naganu mohli být hokejisté. Tým plný zkušených hráčů porazil na Channel One Cupu Finsko, Kanadu i Švédsko. „Tam jde jenom o to, aby měli energii, aby byli zdraví. Jak už jsem avizoval dopředu, olympiáda je trochu něco jiného než mistrovství světa. Program tam není tak šibeniční, takže sázka na zkušené borce se promítne i v nominaci,“ doplňuje necelé dva měsíce před zimními hrami v Jižní Koreji trenér hokejové reprezentace Josef Jandač.