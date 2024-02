Snowboardistka Maděrová prožívá průlomovou sezonu. ‚Stále tomu nevěřím,‘ říká o prvním pódiu

Snowboardistka Zuzana Maděrová prožívá ve svých 20 letech průlomovou sezonu ve Světovém poháru. V polovině prosince skončila v paralelním obřím slalomu v Cortině d'Ampezzo čtvrtá, což zopakovala o měsíc později ve slalomu v bulharském Pamporovu. O víkendu už však na své první stupně vítězů ve Světovém poháru dosáhla. V rakouském Simonhöhe dojela na druhém místě. O své aktuální sezoně mluvila v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Praha/Špindlerův Mlýn 7:00 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Maděrová na svém prvním pódiu ve Světovém poháru | Zdroj: Archiv Zuzany Maděrové

Na snowboardu jste se věnovala dříve více disciplínám. V čem u vás vyhrály paralelní slalom a obří slalom před snowboardcrossem nebo freestyle disciplínami?

Hrálo tam roli asi více věcí. Nejvíce asi to, že cross je na mě až moc kontaktní a může vás kdokoli na trati ohrozit. Freestyle mi zaprvé moc nešel a za druhé je to na body, ne na čas. Já mám ráda, když je to měřitelné.

Kdyby vám před sezonou někdo řekl, že letos získáte své první pódium ve Světovém poháru a přidáte dvě čtvrtá místa, co byste odpověděla?

Rozhodně bych mu to nevěřila. Nevěřím tomu, ani když mi to někdo řekne teď.

V čem jste se oproti předešlé sezoně nejvíce posunula?

Není to velkým posunem v jedné věci, ale menšími posuny ve všem. Je to vždy pár procent, která se nasčítají. Mám trochu více zkušeností, trochu více svalů a více naježděných bran.



Když jste letos skončila podruhé na čtvrtém místě, byla jste frustrovaná, nebo jste ho brala spíš jako motivaci a věřila jste, že na pódium se v blízké době dostanete?

Čtvrté místo pro mě byl skvělý výsledek. Nemyslela jsem si, že budu na pódiu tuhle sezonu, takže jsem za něj byla ráda a byla bych spokojená, i kdybych tak dojela v Simonhöhe.



‚Začíná mi to docházet‘

Jak teď s lehkým odstupem pár dní vnímáte právě vaše druhé místo na Světovém poháru v Rakousku. Už vám váš úspěch plně došel?

Ano, už mi to začíná docházet, ale je to zvláštní pocit. Dokázala jsem něco, co jsem od doby, co jezdím na prkně, chtěla. Teď vlastně nevím, jestli to je ono, jestli mi to stačí. Asi ne.

Bude teď mít Simonhöhe speciální místo ve vašem srdci?

Místo už si udělalo určitě.

V celkovém pořadí Světového poháru jste zatím šestá. Jaké to je být mezi nejužší světovou špičkou?

Je to zvláštní. Postupně a pomalu mi to dochází. Myslím, že chvilku potrvá, než si zvyknu úplně.



Jak na závodech fungujete s Ester Ledeckou? Radíte si třeba navzájem?

Fungujeme normálně. Bavíme se, ale neradíme si navzájem. Myslím, že o to ani jedna z nás nestojí. Každá si to chceme dělat po svém.

Říkaly jste si třeba, že byste příště chtěly být na pódiu spolu?

Takhle přímo jsme se o tom nebavily, ale bylo by to asi super.



Jaké máte teď cíle pro zbytek sezony?

Teď máme od svěťáku tři týdny pauzu. Chci co nejvíce zabrat, dát do posledních čtyř závodů všechno, zajet co nejlepší výsledky a hlavně jednotlivé jízdy.