16. 2. 2014 |Petra Benešová, Maňourová Anna |Historie

Egyptologie je jedním z mála českých humanitních oborů, který se proslavil i ve světě. Čeští egyptologové patří už desítky let k mezinárodní špičce, poslední dobou dobou navíc slaví i velké objevy a úspěchy. Letos je to přesně sto let, kdy se na pražských univerzitách začal tento prestižní obor vyučovat.