Babiš se oženil se svou partnerkou Monikou. Svatbě na Čapím hnízdě přihlíželo na 200 hostů

Předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš se oženil s dlouholetou partnerkou Monikou, s níž má dvě děti. Svatbě pod širým nebem na Čapím hnízdě přihlíželo na 200 hostů. Kolem areálu opakovaně projela protestní jízda aut, z nichž zněla hesla kritizující šéfa ANO. Po civilním obřadu si hosté prohlédnou areál, který je až do neděle pro veřejnost uzavřený. Večer je připravena pro svatebčany slavnostní galavečeře. Olbramovice 16:19 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zdraví novináře před vjezdem do areálu Čapí hnízdo v Olbramovicích na Benešovsku, kde se ženil se svou dlouholetou partnerkou Monikou | Foto: ČTK / Vostárek Josef | Zdroj: ČTK

Mezi hosty jsou například ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nebo místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Babiš neuspěl. Tajné nahrávky nejsou trestným činem, policie případ s Přibilem odložila Číst článek

O svatbě informovali Babiš s partnerkou v dubnu. Znají se 25 let, žijí spolu 23 a mají dvě děti, Vivien a Frederika.

Nevěstě, která již nyní používá jméno Babišová, šla za svědka dlouholetá kamarádka, Babišovi kamarád. Nevěsta má bílé šaty s hlubokým dekoltem a její snubní prstýnek zdobí diamanty.

Protestní jízda

Před 15:00 projela kolem areálu protestní jízda zhruba dvaceti vozů, které z reproduktorů a tlampačů pouštěly kritické názory na šéfa ANO. Babiš novinářům řekl, že si tím den zkazit nenechá a že tito lidé nejsou ochotní diskutovat. Před 16:00 se protestní vozy ozdobené českými vlajkami vrátily, ale po pěti minutách odjely.

Fotogalerie (5)







Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Lhůta pro policejní rozhodnutí ve věci se několikrát prodlužovala. Čapí hnízdo patřilo do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnilo formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jeho majitele.

Díky změně farma dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Dotace pro Čapí hnízdo šetří i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.

Andrej Babiš novinářům rozdává své knihy. pic.twitter.com/GjJdIrRNCz — Pavla Lioliasová (@PavlaLioliasova) 29. července 2017

Čápa hnízdo je dnes pro veřejnost uzavřené. Žení se předseda hutí ANO Andrej Babiš. Novináři dovnitř nesmí. pic.twitter.com/VwZeKotGf7 — Pavla Lioliasová (@PavlaLioliasova) 29. července 2017