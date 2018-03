29. 7. 2016 |Evelyna Kulíšková |Člověk

Dětí s nadváhou a obezitou poprvé od 50. let ubývá. Zjistil to Endokrinologický ústav ve svém výzkumu. Zatímco v roce 2001 trpělo nadváhou zhruba 17 procent sedmiletých dětí, v roce 2010 už to bylo kolem 14 procent a pokles dále pokračuje, tvrdí vědci.