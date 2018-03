Berlín| 4. 12. 2017 |Václav Jabůrek |Zprávy ze světa |Doporučujeme

Německo by mohlo odmítnutým žadatelům o azyl nabídnout finanční prémii za to, že se vrátí do své vlasti. Deníku Bild am Sonntag to řekl spolkový ministr vnitra Thomas de Maiziére.