Praha/Řím| 7. 9. 2017 |ČTK |Zprávy ze světa

Itálie spolu s Českem chystají projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat migrantům v Pobřeží slonoviny. Česko by mělo do projektu přispět zhruba milionem eur, tedy přibližně 26,14 miliony korun.