21. 11. 2016 | ČRo Plus |Ekonomika

Švédská centrální banka možná nahradí tradiční peníze elektronickými. Riksbank by se tak stala první institucí svého druhu, která by zavedla digitální měnu. Bankéři to vnímají jako odpověď na čím dál silnější trend nepoužívat hotovost, který se ve Švédsku v posledních letech rozmáhá. Úvah, které by mohly změnit fungování finančního trhu, si na svém webu všímá deník Financial Times.