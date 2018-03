5. 8. 2016 | ČRo |Ekonomika

Každá druhá hračka nesplňuje zákonem dané normy. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Letos provedla už víc než 500 kontrol hraček pro děti do 14 let. U více než 280 bylo zjištěno porušení platných předpisů. Inspektoři uložili 220 pokut za téměř 1,8 milionu korun. Do databáze nebezpečných výrobků nahlásili tři výrobky.