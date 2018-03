18. 9. 2015 |Lenka Kabrhelová, ČRo |Zprávy ze světa

„Americký sen" si lze splnit i dnes. Tvrdí to alespoň prezidentský pár Barack a Michelle Obamovi. Nejnověji to dokázují na příběhu nové floristky Hedieh Ghaffarian. Láska ke květinám cílevědomou Američanku s íránskými kořeny přivedla až do Bílého domu.