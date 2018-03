31. 8. 2010 |Petra Benešová |Zprávy z domova

Děti z domácí školy neznají zvonění na přestávky ani na hodiny. Neví, co je to školní lavice. Učiteli jim jsou totiž jejich rodiče. Doma se v Česku od malička učí téměř pět set dětí. Ministerstvo školství už před pěti lety povolilo individuální výuku na prvním stupni. A právě teď dokončuje testování domácí školy i od šesté do deváté třídy.