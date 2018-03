6. 2. 2016 |Jan Kaliba, Stanislav Zbyněk |Fotbal

Jen šílenec nebo kaskadér by na začátku sezóny sázel na to, že veledůležitý přímý souboj o titul v Premier League se bude hrát na stadionu Manchesteru City právě dnes. Ve tři čtvrtě na dvě našeho času tam totiž nastoupí fotbalisti Leicesteru. A to je tým, který byl 7. února 2015 v anglické lize beznadějněl poslední. Jenže o rok později je všechno obráceně.