22. 7. 2011 |Tomáš Pavlíček, Věra Masopustová, Jan Piroch, Martina Spěváčková, Rádio Česko, David Šťáhlavský |Zprávy z domova

Senátoři na své 10. schůzi zamítli novelu silničního zákona, která už nepřipouští výmluvy na osobu blízkou. Novela se tak vrátí do Poslanecké sněmovny. Podle ní by měli být místo řidičů odpovědní provozovatelé vozidla. Ti by měli zajistit, aby řidič, který vozidlo používá, dodržoval předpisy. Pokud by tak neučinil, hrozila by mu za porušení pravidel silničního provozu až desetitisícová pokuta, o body by ale nepřišel.