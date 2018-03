12. 12. 2016 |Ondřej Novák, Anna Kottová |nepoužívat - Věda

Desítky let trvající izraelsko-palestinský konflikt ovlivňuje nejen dospělé, ale také židovské a palestinské teenagery. Mladí lidé ztrácí schopnost soucitu vůči nepřátelům. Vyplývá to ze studie izraelských vědců, o které informoval izraelský deník Haarec. Pokud vědci teenagerovi ukázali snímek trpícího člověka, okamžitě ucítil jeho bolest. Co se ale stalo, když Žid zjistil, že vidí Palestince a naopak?