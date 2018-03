čínský prezident

30. 3. 2016 |Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

Obrovské žluté čínské znaky na rudém podkladu se za poslední dva dny staly koloritem pražských ulic a stejné to bude i dnes. Stovky Číňanů se v Praze chystají opět obsadit důležité body, kudy pojede prezidentská kolona. Vede je prý láska k vůdci. Trochu složitější je to s otázkou, kdo to všechno organizuje.