ministr obrany

25. 10. 2016 |Veronika Malá

Dlouho to byla ruina, dnes je to muzeum, na jehož vznik přispěli lidé i z Francie. Takový je osud rodného domu parašutisty a odbojáře Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Kubiš byl jedním z mužů, kteří v roce 1942 spáchali atentát na nacistu a říšského protektora Reinharda Heydricha. U vzniku muzea stála starostka obce Jitka Boučková, která za to v úterý na Vítkově dostane od ministra obrany vyznamenání.