zasněžování

27. 4. 2014 | kap, Matěj Štýs |Technologie

I když je zima na sníh zrovna skoupá, podobně jako byla ta letošní, neznamená to konec lyžování. Za všechno může geniálně jednoduchý vynález – sněžné dělo. Právě dnes je to 60 let, kdy si ho ve Spojených státech nechali patentovat. Stačí, aby mrzlo, k tomu dost vody, stlačený vzduch a vyrobí se tolik sněhu, kolik je třeba. Zařízení dnes najdeme prakticky na každém lyžařském svahu.