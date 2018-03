6. 8. 2016 |Iveta Vávrová |Zprávy z domova

Měl to být způsob, jak zachránit nechtěné děti. Matky je do babyboxů mohou odkládat už jedenáct let, anonymně a beztrestně. Do vyhřívané schránky se už takto dostalo celkem 139 dětí. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess si na začátku přál, aby už nikdy nebylo nalezeno mrtvé novorozeně. Policejní statistiky se ale dlouhodobě nemění.