12. 2. 2017 |Jan Kaliba |Zimní sporty

Před dvěma lety to byl právě Jiří Beznoska, kdo bral v lyžácích schody po dvou, přelézal bariéru a jako první byl u bezvládně ležícího Ondřeje Banka. Lékař české lyžařské reprezentace je i na letošním mistrovství světa ve Svatém Mořici. Tak vážné zranění českého závodníka jako předloni v Americe naštěstí zatím řešit nemusel, platí to i po nedělních sjezdech. Zato se spolu s doktory ostatních týmů znovu utvrzuje v tom, že lyžař má do běžného pacienta daleko.