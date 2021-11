Vypadá realisticky. Britský pacient dostal jako první na světě umělé oko z 3D tiskárny.

Pacientem je sedmačtyřicetiletý Steve Verze z Londýna. Umělé oko potřeboval už od svých dvaceti let. „Často, když jsem opouštěl domov, tak jsem se na sebe díval do zrcadla a nelíbilo se mi, co jsem viděl. Tohle nové oko vypadá fantasticky. A díky 3D digitální technologii to bude lepší a lepší,“ sdělil Verze CNN.

Oko je realističtější než jeho jiné alternativy a je vytvořené tak, aby mělo „lepší ostrost a reálnou hloubku ostrosti zornice,“ říká Moorfieldská oční nemocnice.

„Jiná umělá oka se skládají z duhovky ručně nakreslené na disk, který je pak následně vložen do očního důlku. Ale jejich design brání světlu, aby prošlo do oka v plné hloubce,“ dodává nemocnice.

Kromě toho, že oko vypadá realističtěji, považují lékaři proces jeho implementování méně invazivní, než tomu tak je u jiných případů. Verzovo funkční oko bylo navíc naskenováno na to, aby obě oči vypadaly stejně.

Kratší čekací lhůta až o polovinu

Nemocnice 3D obraz oka nejdříve vytvořila a poté ho poslala na tisk do Německa. Po tisku oko putovalo zpět do Velké Británie, kde ho okularista (ten, kdo vytváří umělé oči - pozn. redakce) Moorfieldské oční nemocnice dokončil a přeleštil.

Podle nemocnice má 3D tisk potenciál zkrátit čekací lhůtu na nové oko až o polovinu z šesti týdnů na dva až tři týdny.

Mluvčí Moorfieldské oční nemocnice potvrdil CNN, že klinické testy s dalšími pacienty začnou už brzy. „Doufáme, že nadcházející klinické testy nám poskytnou silný důkaz o hodnotě této nové technologie a ukážou, jak velká změna to bude pro pacienty,“ říká profesor oftalmologie a okulární onkologie Mandeep Sagoo, klinický vedoucí projektu v Moorfieldské oční nemocnici.