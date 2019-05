Algoritmy by měly pomáhat, ale ne rozhodovat, říká expert o umělé inteligenci v justici

Umělá inteligence a rozhodování prostřednictvím algoritmů pomalu proniká i do oblasti práva. Patří roboti do systému justice? A může mít umělá inteligence pozitivní dopad na soudní řízení? O tématu v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus debatovali ředitel odboru elektronizace justice při ministerstvu spravedlnosti Martin Richter a advokát Jiří Klega.

