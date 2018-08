Z Applu do Tesly a zase zpátky. Manažer Field bude pracovat na projektu autonomního řízení Titan

Manažer Doug Field, který minulý měsíc odešel ze společnosti Tesla, kde působil jako viceprezident a řídil vývoj jejích nových vozů, se vrací do společnosti Apple. Pracovat tam bude na projektu Titan, technologii autonomního řízení, kterému šéfuje Bob Mansfield. Oba už spolu dříve v Applu pracovali na vývoji počítačů Mac. Informovala o tom v pátek agentura Reuters. San Francisco 11:29 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manažer Doug Field, který odešel z Tesly, se vrací do Applu. | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Field začal kariéru jako technik v automobilce Ford Motor. Devět let strávil rovněž ve firmě Segway, kde byl viceprezidentem pro design a konstrukci. Segway je známá svými dvoukolovými elektrickými vozítky. V Tesle strávil Field pět let, v květnu ale začaly kolovat zprávy, že firmu opouští, což se také v červenci stalo.

Apple zatím o svém projektu autonomního řízení moc údajů nezveřejnil, z dostupných dokumentů se ví jen to, že k informacím má přístup 5000 lidí z firmy. List The New York Times už loni napsal, že firma zřejmě opustila plán výroby samořízeného automobilu a soustředí se výhradně na samotnou technologii autonomního řízení.

Podle zdrojů newyorského listu, které nechtěly být jmenovány, se v projektu nazvaném Titan objevilo několik chybných kroků. Ty vedly k tomu, že firma se přesunula od výroby samořízeného vozu k vývoji technologie pro automobil, který vyrobí někdo jiný. Projekt Titan byl zahájen v roce 2014.