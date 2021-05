Stovky českých školáků se dotknou vesmíru. Do stratosféry na podzim vyšlou vlastní sondu

Testovací sonda se vznese do výšky 30 km nad povrchem Země | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas



Změřit teplotu nebo vlhkost a hlavně vyfotit si planetu Zemi z výšky 30 kilometrů. To všechno by v září měla dokázat skoro padesátka žákovských týmů, které vyšlou svou balónovou sondu do stratosféry. Testovací let z areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Praze provedli organizátoři vzdělávacího projektu Dotkni se vesmíru už tento týden.