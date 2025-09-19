Bez fosilních paliv díky Namibii. Ve spolupráci s EU se tam rozeběhla společná výroba zeleného vodíku
Už za čtvrt století chce Evropa být bez další uhlíkové stopy. K tomu by jí mohl pomoct vodík, který by mohl aspoň v některých ohledech nahradit nynější fosilní paliva. Dnes dovážíme paliva do aut z arabských zemí nebo z Norska. Za 15 let by ale dvorním dodavatelem mohla být africká Namibie. Ta má totiž právě pro výrobu vodíku unikátní podmínky, které zajímají i Evropskou unii.
„Namibie je druhá nejlepší země, pokud jde o solární elektřinu. Aby vám hodně svítilo slunce, musíte být kousek nad nebo pod rovníkem. Takže dobré je taky Chile nebo Austrálie. V Namibii je ale k dispozici dostupná spousta půdy, když ji zaberete, tak neničíte přírodu, není tu vlastně zima ani léto,“ vysvětluje Roy Campe, technologický ředitel belgické společnosti CMB.tech, která za projektem stojí.
Kromě uvedených výhod má namibijská vláda také jako jednu z priorit právě posun k zelené ekonomice.
Spolupráci EU a Namibie vyzdvihl i eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela. Ten se účastnil dvouhodinového zahajovacího ceremoniálu s místními politiky.
Samotná výroba vodíku je v principu jednoduchá, miliony solárních panelů vyrábějí elektřinu, která rozkládá vodu na vodík a kyslík. Z vodíku pak lze vyrábět amoniak, nebo vodík přímo využít. Konkrétní ukázkou jsou stroje na dvojitá paliva, naftu a vodík.
„Naftu používáme jen jako způsob, jak palivo zapálit. A je to vodík, jehož hoření pak hýbe motorem,“ popisuje Campe. Podle něj se tak ušetří asi třicet procent emisí.
Dvojité palivo firma navrhuje, protože chybí tankovací stanice na vodík a pro zákazníky je prý uklidňující, že auto dokáže jet i na normální paliva. Tento přístup má ale i nevýhodu. Podle vědeckých studií totiž pak motory sice produkují méně oxidu uhličitého, ale více oxidů dusíku, které jsou tak pro prostředí škodlivé.
Podle Roye Campeho ale je v jejich případě rozdíl velmi malý a i při použití vodíku splňují auta přísné evropské emisní normy.
Spolupráce s EU
Otevření továrny ve Walvis Bay je podle eurokomisaře Síkely ukázkou dobré spolupráce a přechodu k zelené ekonomice. Jde ale jen o jednu součást strategie, kterou Evropa v afrických nebo asijských zemích prosazuje.
Představa je, že země, které budou chtít, si s evropskou pomocí vytvoří průmysl, který dokáže zpracovávat suroviny, které se na jejich území těží. A díky tomu budou s Evropou pak schopny lépe obchodovat.