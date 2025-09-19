Bez fosilních paliv díky Namibii. Ve spolupráci s EU se tam rozeběhla společná výroba zeleného vodíku

Už za čtvrt století chce Evropa být bez další uhlíkové stopy. K tomu by jí mohl pomoct vodík, který by mohl aspoň v některých ohledech nahradit nynější fosilní paliva. Dnes dovážíme paliva do aut z arabských zemí nebo z Norska. Za 15 let by ale dvorním dodavatelem mohla být africká Namibie. Ta má totiž právě pro výrobu vodíku unikátní podmínky, které zajímají i Evropskou unii.

Reportáž Windhoek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vodíkové auto

Za 15 let by dvorním dodavatelem vodíkových paliv mohla být africká Namibie (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Namibie je druhá nejlepší země, pokud jde o solární elektřinu. Aby vám hodně svítilo slunce, musíte být kousek nad nebo pod rovníkem. Takže dobré je taky Chile nebo Austrálie. V Namibii je ale k dispozici dostupná spousta půdy, když ji zaberete, tak neničíte přírodu, není tu vlastně zima ani léto,“ vysvětluje Roy Campe, technologický ředitel belgické společnosti CMB.tech, která za projektem stojí.

Přehrát

00:00 / 00:00

Za 15 let by dvorním dodavatelem paliv do aut mohla být africká Namibie. A to za podmínky, že se bude jezdit na vodík. Namibie má totiž právě pro výrobu vodíku unikátní podmínky, které zajímají i EU

Kromě uvedených výhod má namibijská vláda také jako jednu z priorit právě posun k zelené ekonomice. 

Spolupráci EU a Namibie vyzdvihl i eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela. Ten se účastnil dvouhodinového zahajovacího ceremoniálu s místními politiky.

Samotná výroba vodíku je v principu jednoduchá, miliony solárních panelů vyrábějí elektřinu, která rozkládá vodu na vodík a kyslík. Z vodíku pak lze vyrábět amoniak, nebo vodík přímo využít. Konkrétní ukázkou jsou stroje na dvojitá paliva, naftu a vodík. 

Vodíková paliva 

„Naftu používáme jen jako způsob, jak palivo zapálit. A je to vodík, jehož hoření pak hýbe motorem,“ popisuje Campe. Podle něj se tak ušetří asi třicet procent emisí. 

Solární elektrárny v EU loni vyrobily víc energie než uhelné. Na produkci elektřiny se podílely z 11 procent

Číst článek

Dvojité palivo firma navrhuje, protože chybí tankovací stanice na vodík a pro zákazníky je prý uklidňující, že auto dokáže jet i na normální paliva. Tento přístup má ale i nevýhodu. Podle vědeckých studií totiž pak motory sice produkují méně oxidu uhličitého, ale více oxidů dusíku, které jsou tak pro prostředí škodlivé.

Podle Roye Campeho ale je v jejich případě rozdíl velmi malý a i při použití vodíku splňují auta přísné evropské emisní normy.

Spolupráce s EU

Otevření továrny ve Walvis Bay je podle eurokomisaře Síkely ukázkou dobré spolupráce a přechodu k zelené ekonomice. Jde ale jen o jednu součást strategie, kterou Evropa v afrických nebo asijských zemích prosazuje.

Představa je, že země, které budou chtít, si s evropskou pomocí vytvoří průmysl, který dokáže zpracovávat suroviny, které se na jejich území těží. A díky tomu budou s Evropou pak schopny lépe obchodovat.

Jakub Lucký, nvl Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Věda a technologie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme