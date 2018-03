Podnikatelský inkubátor Evropské vesmírné agentury otevře pobočku v Brně

Brno se stává centrem, kde firmy pracují s vesmírnými technologiemi. I proto tam otevírá svou pobočku Evropská kosmická agentura, obdoba americké NASA. ESA Business Incubation Center nabídne zázemí firmám, které vyvíjejí nebo využívají vesmírné technologie a systémy. Několik takových firem působí už teď pod Jihomoravským inovačním centrem. Praha 8:00 10. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Již nyní některé české firmy vyrábějí součásti pro vesmírné satelity (ilustrační foto) | Foto: Reuters

Do laboratoří firmy G. L. Electronics, kde se musí zachovávat minimální prašnost, zavedl Český rozhlas Radiožurnál její šéf Luděk Graclík. Tady se vyrábějí součásti letového hardwaru, které jsou určeny pro vesmírný program.

Firma v minulosti pracovala například na výstavbě odpalovacích ramp VEGA, SOJUZ a účastnila se startu rakety ve Francouzské Guayaně. Specializuje se na výrobu kabelových svazků, které tvoří součást satelitů.

„Kabelové svazky, které míří do vesmíru, musí odolat prudkým změnám teploty – od minus 70 až do plus 100 °C,“ vysvětluje Luděk Graclík.

Svět z vesmírné perspektivy

Začínající firma World from Space žádné přístroje do vesmíru neposílá. Naopak využívá stávající vesmírnou infrastrukturu vybudovanou z peněz Evropské unie.

„Evropská unie společně s Evropskou vesmírnou agenturou mají satelity, které pravidelně snímají povrch Země. Využíváme data, která jsou každému volně přístupná, a snažíme se z jedniček a nul vyvodit závěry, které mohou reálně ovlivnit rozhodnutí,“ popisuje Jan Labohý.

Muskova Tesla už zdolala ve vesmíru přes 3,5 milionu kilometrů, do roka z ní bude kostra Číst článek

Data mohou posloužit třeba zemědělcům pro lepší využití jejich pozemků. „Pokud je například ze snímků vidět, že je nějaká část pole dlouhodobě neúrodná, není třeba ji tolik hnojit. Protože ať se bude hnojit sebevíc, poli už to stejně nepomůže,“ vysvětluje zástupce firmy.

„Zemědělec tak ušetří část nákladů a může naopak pohnojit tam, kde to poli skutečně prospěje,“ dodává.

Brno centrem vesmírných technologií

K rozvoji podobných malých firem by mohl pomoci podnikatelský inkubátor, který v Brně otevře pobočka Evropské kosmické agentury.

Roli Brna a jižní Moravy v oboru vesmírných technologií posiluje také velké množství vysokých škol, technologických parků i velkých průmyslových firem, které v regionu působí.

Přihlásit se do něj budou moci začínající technologicky progresivní firmy, které využívají vesmírné technologie po komerční účely na Zemi.

Mapa současných ESA center | Foto: ESA web