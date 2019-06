V horku ochladí vzduch, v zimě lépe izolují. Brno jako první spustilo dotační program na zelené střechy

Brno jako první město v České republice spustilo dotační program na budování zelených střech. V rozpočtu je na to vyčleněno 20 milionů korun. Cílem je motivovat stavebníky k ekologičtějším řešením. O příspěvek můžou až do konce listopadu žádat vlastníci domů ze soukromé i veřejné sféry – za první dva dny to udělalo 10 žadatelů.

Brno 11:12 5. června 2019