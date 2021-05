Lékařská fakulta v Ostravě staví unikátní cvičnou nemocnici. Součástí je i simulovaný urgentní příjem

První pomůcky budoucí cvičné nemocnice jsou uložené ve skladu lékařské fakulty Ostravské univerzity. Mezi nimi je i kufřík se simulátorem novorozence.

„Dají na něm nastavit jakékoliv poruchy na životě. Studenti tak mohou následně oživovat,“ popisuje biomedicínská technička lékařské fakulty Silvie Procházková.

Některé pomůcky ve skladu jsou vyrobené z plastu, fakulta však získá i pomůcky vyrobené z lidské tkáně.

„Rozdíl mezi modelem a plasty je markantní. Student si může osahat tělo a nic se nestane. Na pitevnách není takové množství lidských darovaných těl, abychom mohli neustále pitvat,“ vyzdvihuje Procházková. Jak uznává, modely jsou podobné výstavě Bodies, ačkoliv rozsahem jsou samozřejmě menší.

Pozadí jedoucího vlaku

V opravené budově zabere simulační centrum dvě podlaží. „Velkou část pokrývá urgentní příjem, ARO, JIP. Budeme mít i torzo sanitního vozu, takže bude možnost nasimulovat nehodu. V jedné místnosti bude LED stěna, kde si může vyučující pustit třeba pozadí jedoucího vlaku, zhasnout světla a navodit atmosféru noci, spustit zvukové záznamy a tak dále,“ objasňuje Procházková.

Studenti se tak připraví třeba na takové neštěstí, jaké se stalo ve Studénce. Jak navíc Silvie Procházková dodává, fakulta už má vysoutěžené i oftalmologické simulátory.

„Předtím tu byly učebny a kabinety vyučujících,“ vzpomíná mluvčí lékařské fakulty Hana Hanke při procházce kolem budovy děkanátu. Právě tam cvičná nemocnice vznikne, nyní zde probíhá stavba.

„Zvenčí to ještě vypadá jako běžná budova, ale máme vidinu, že nejpozději na konci letošního října bychom tuto stavbu dokončili. Poté by se sem měly přesunout veškeré nové přístroje a nejpozději na začátku příštího roku by už simulační centrum mělo sloužit,“ líčí Hanke.

Výstavba cvičné nemocnice včetně pomůcek bude stát čtvrt miliardy korun.