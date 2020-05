Podle nové studie by antimalarikum mohlo lidem s covid-19 uškodit. Od března lék prosazuje Trump

Antimalarikum hydroxychlorochin, jehož užívání při léčbě i prevenci nákazy koronavirem prosazuje od března americký prezident Donald Trump, by mohlo některým pacientům s covidem-19 uškodit. Podle listu The New York Times došla k takovému závěru nová studie zveřejněná v odborném časopisu The Lancet.

