Najít efektivní a šetrné řešení. Švýcarský vynálezce Piccard vidí v ekologii byznysovou příležitost

Boj proti klimatickým změnám může být podle švýcarského vynálezce Bertranda Piccarda pro všechny ekonomicky výhodný a přechod států na obnovitelné zdroje energie může podle něj urychlit i ruská agrese na Ukrajině. Piccard byl u vzniku prvního bezemisní letadla a před šesti lety s ním obletěl Zemi. V současnosti objíždí svět znovu a nejen na přednáškách představuje své návrhy na ochranu životního prostředí. Praha/Curych 0:10 17. dubna 2022

Na co se zaměřujete ve svých přednáškách, jaké je vaše poselství?

Pro mě je důležité najít řešení, která jsou efektivní pro celý svět a šetří přírodní zdroje a energii. Existují technologie, které jsou i ekonomicky výhodné. My jsme těch řešení našli 1350. Například je to systém, který zpětně získává teplo unikající z komína továrny. Jedná se o věc umožňující instalovat tepelná čerpadla v centru měst. A to tepelné čerpadlo je čtyřikrát účinnější než běžný systém vytápění.

To znamená, že k výrobě tepla potřebujete čtyřikrát méně energie. Máme ale i jiné systémy. Můžete mít město s takzvanou inteligentní sítí. Ta využívá obnovitelnou energii. Ukládá ji a efektivně distribuuje všem lidem, kteří ji v danou chvíli potřebují. Díky tomuto všemu lze snížit emise CO2 a zároveň účty spotřebitelů za energii.

Vy jste jeden z prvních, kdo vidí ekologii optikou ziskovosti. Chcete ukázat ekonomické příležitosti při řešení klimatických změn. Dáte mi nějaký snadný příklad?

Když chci mluvit o ochraně životního prostředí k politikům, kteří potřebují vytvořit pracovní místa, nebo k zástupcům průmyslu, kteří potřebují ušetřit peníze a využít novou obchodní příležitost, je velmi důležité mluvit o ziskovosti, protože pokud budete mít dojem, že ochrana životního prostředí je drahá, nikdo to nebude dělat.

švýcarský vynálezce a vizionář Bertrand Piccard | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Takže například ve světě máte spoustu skládek, které uvolňují metan. Když se v atmosféře vznítí, je pro změnu klimatu 28krát horší než CO2. A existuje společnost, která nyní vynalezla systém, jak získat metan ze všech skládek a přeměnit ho na elektřinu pro občany. A to je nová obchodní příležitost.

Chápu. Ale jak byste vysvětlili někomu, kdo si nemůže dovolit koupit třeba elektromobil, protože je pro něj příliš drahý, že jsou i pro něj tyto zelené technologie ziskové?

Rozumím a je to dobrá otázka. Je naprostá pravda, že elektromobil je ve vysoké cenové relaci. A pokud máte peníze na levné auto, v elektrice ho nepořídíte. I proto elektroauta v našich řešeních, jak chránit životní prostředí, nenajdete. Je tam ale například zateplení domu, které umožňuje snížit spotřebu energie na polovinu. Investujete tedy do zateplení a snížíte účty za energie.

A dám vám další příklad. Pokud chce město pořídit nové autobusy pro městskou hromadnou dopravu, může koupit dieselový autobus, který je levnější. Ale za 10 let provozu město zaplatí o 400 tisíc dolarů více – tedy asi o devět milionů korun - než by to bylo u elektrického autobusu.

Jak podle vás přechod na obnovitelné zdroje energie ovlivní ruská agrese na Ukrajině? Některé země se budou snažit vymanit ze závislosti na ruské ropě a plynu. Mohlo by jim tedy nějaké vaše řešení pomoci přejít na obnovitelné zdroje rychleji?

Obnovitelná energie může být jen levnější a levnější, protože jí je neomezeně. My dnes musíme naléhavě udělat dvě věci. Jednou z nich je úspora energie, abychom byli efektivnější. Víte, když snížíte vytápění v domě o pět stupňů Celsia, přejdete z 25 na 20, ušetříte 40 procent svého účtu za energie. Pokud pojedete po silnici 100 kilometrů za hodinu místo 130, pravděpodobně snížíte spotřebu o třetinu. Úspora paliva a energie je tedy důležitá.

A pak samozřejmě přechod na obnovitelné zdroje. Nejsou jen sluneční, ale také větrné, máme hydroelektrárny nebo geotermální energii a biomasu. Většina odpadu ze zemědělství se prostě vyplýtvá. Namísto toho, aby se lokálně vyráběl plyn, který lze použít pro město, vesnici nebo cokoli jiného. U hydroelektráren nemusíme mít velké přehrady. Stačí malé turbíny, které dáte do řeky a ony v ní prostě můžou vyrábět elektřinu pro okolí.

Musíme proto všechna tato řešení zavést co nejrychleji. Současná válka to může urychlit. Protože teď lidé konečně chápou, jak nebezpečné je být závislý na znečišťující fosilní energii pocházející ze zahraničí, když můžou mít čisté a místní obnovitelné zdroje energie.