Elektrické letadlo bude na Novém Zélandu přepravovat poštu, přijdou na řadu také lidi?

Letecká společnost Air New Zealand ve středu oznámila, že bude používat elektrické nákladní letadlo ALIA k doručení zásilek mezi novozélandskými regiony. Společnost zároveň doufá, že bude do roku 2030 provozovat lety s nulovými emisemi, uvádí The Guardian. Letecká doprava je třetím největším tahounem nárůstu emisí oxidu uhličitého. O to, kdo bude první, kdo přepraví lidi v elektrickém letadle, už bojuje pár společností. Wellington 14:00 6. prosince 2023

Společnost Air New Zealand ve středu oznámila, že zakoupila plně elektrické pětimístné nákladní letadlo poháněné bateriemi, které bude od roku 2026 využívat k přepravě pošty.

Nový Zéland se tak v rámci snahy o dekarbonizaci letecké dopravy vydává na cestu „nového věku pohonu“.

Letadlo nové generace ALIA, které navrhla americká letecká společnost Beta Technologies, bude startovat a přistávat jako běžné letadlo. Je to dvanáct metrů dlouhé letadlo, váží tři tuny a může dosáhnout rychlosti až 270 km za hodinu. Bude se tedy pravděpodobně pohybovat pomaleji než běžná letadla.

Stejně jako u elektromobilů, i u letadel je problémem dojezdová vzdálenost. Ačkoliv ALIA může uletět až 480 kilometrů, na Novém Zélandu bude pravděpodobně létat po kratších trasách, které mají okolo 150 kilometrů. Dobití baterie z prázdného stavu zabere zhruba 40–60 minut.

Na klimatické konferenci COP 28 probírali světoví lídři nárůst emisí oxidu uhličitého – letecká doprava je po Číně a Indii třetím důvodem zmíněné navýšení emisí. Oproti loňskému roku stouply emise kvůli letadlům o 145 milionů tun.

„Samozřejmě jsem zaznamenal spoustu otazníků, kolik letadel tam letí, jaká je jejich stopa a to jsou určitě relevantní připomínky,“ vyjádřil se k COP 28 Pavlův poradce Ladislav Miko v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Některé letecké společnosti proto směřují své snahy k dekarbonizaci. Příkladem je také severská letecká společnost Scandinavian Airlines. Ta oznámila, že plánuje přepravovat cestující svým prvním komerčním elektrickým letadlem už od roku 2028, uvádí server La Nación.

„S nákladem je to o něco jednodušší. Jakmile se v tom opravdu zdokonalíme, pak se můžeme ptát, co se asi stane, když dáme na palubu cestující? V případě elektrických letadel je ve hře určitá fyzika, která říká, že baterie něco váží a elektromotory mohou mít jen určité výkony, takže je potřeba je dělat podle toho velké a mohou urazit jen určitou vzdálenost,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti Air New Zealand Greg Foran pro Guardian.

Foran doufá, že Air New Zealand bude provozovat lety na elektrický pohon s nulovými emisemi do roku 2030.