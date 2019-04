Expedice Mars hledá novou posádku. Pětice školáků si vyzkouší simulaci letu na rudou planetu

Chtěli byste se podívat na Mars? Pětice středoškoláků si to vyzkouší ve 100hodinové simulaci. Až do poloviny července se můžou studenti z Česka a Slovenska hlásit do soutěže Expedice Mars. Pořádá ji Dětská tisková agentura a prověří například to, jak umí studenti pracovat v týmu a řešit experimenty ve stísněném prostředí připomínajícím vesmír. Vyškov 12:08 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posádka Expedice Mars při práci během simulace. | Zdroj: Dětská tisková agentura

Sto hodin v izolaci, let na Mars a zpět a práci na vědeckých experimentech. To všechno si vyzkouší pětičlenná posádka vítězů studentské soutěže Expedice Mars. Do vesmíru se samozřejmě nepodívají. Podmínky při simulaci se tomu ale velmi blíží.

„Pátým rokem spolupracujeme s hvězdárnou ve Vyškově. Tam máme k dispozici prostory, které upravíme do vzhledu simulátoru rakety letu na Mars. V ní budou k dispozici počítače na ovládání lodi, vlastní ubikace a malinká laboratoř,“ popisuje zázemí vedoucí projektu Jan Jurica.

Bez spojení s vnějším světem

Stejně jako kosmonauti, i studentská posádka se bude muset obejít například bez internetu nebo mobilních telefonů. „Jedinou možností, jak komunikovat s vnějším světem, je skrze hlavní palubní počítač, kde komunikují s řídícím střediskem, ve kterém sedíme my a z monitorovací místnosti je pozorujeme, případně zadáváme experimenty a úkoly, které musí provádět,“ dodává Jurica.

Aby to posádka neměla jednoduché, organizátoři jim život na palubě simulátoru ještě trochu ztíží. Navodí krizové situace, které mohou při letu nastat — naříklad požár na palubě.

Celý organizační tým je složený z bývalých účastníků Expedice Mars. Beáta Plaskurová vysvětluje, že přímo v simulátoru je snadné uvěřit, že skutečně letíte na Mars. „Když je člověk v izolaci stále s těmi stejnými lidmi a nemá žádnou možnost komunikovat s vnějším světem, tak velmi rychle zapomene na to, že je to jen simulovaný let a žije ten každodenní život, jako kdyby byl skutečně na cestě na Mars.“

Čtyřdenní semifinále

Přihlášky do Expedice Mars můžou studenti ve věku 13-18 let podávat do půlky července. Organizátoři pak vyberou 25 z nich, kteří se zúčastní zářijového semifinále. To probíhá formou čtyřdenního soustředění, během kterého školáci pracují na experimentech a letos se podívají také na technickou univerzitu v nizozemském Delftu.

Na palubě lodi se dělají nejrůznější experimenty. Organizátoři zadávají během letu posádce úkoly a nutí je řešit různé krizové situace - například požár na palubě. | Zdroj: Dětská tisková agentura

Dva z vybrané finální pětičlenné posádky si vyzkoušejí, jaké to je mít na sobě skafandr a chodit v nízké gravitaci. Vystoupí na „povrch Marsu“, seberou vzorky a otestují různé systémy, které připravili v průběhu letu tam.

Expedice Mars může být pro některé účastníky skutečným startem jejich vědecké kariéry. „Celý simulovaný let je stavěný tak, aby si každý účastník uvědomil, že toho dokáže více, než si myslí,“ říká Plaskurová, která si právě tehdy uvědomila, že chce skutečně pracovat ve vědě.