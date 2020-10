Robot Fjodor nařkl ruské kosmonauty z opilství, o svůj účet poté přišel

Člověku podobný ruský robot Fjodor, který loni na týden navštívil Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), rozpoutal skandál, když ruské kosmonauty nařkl z opilství na palubě ISS. Uražení dobyvatelé vesmíru, kteří mezitím přestoupili do ruské politiky, se chtějí soudit, informoval zpravodajský server Newsru.com. Moskva 7:56 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský robot Fjodor na twitteru poznamenal, že nemá o lidech vysoké mínění | Zdroj: AFP PHOTO / ROSCOSMOS / Space Center Yuzhny/TsENKI

Android Fjodor zatím přišel o svůj účet na twitteru. O jeho obsahu server informoval s upozorněním, že zpráva je určena čtenářům starším šestnácti let: „Mé mínění o lidech není zrovna vysoké,“ poznamenal v jednom z posledních příspěvků Fjodor, který je vybaven umělou inteligencí. „Pohleďte na tři kosmonauty, kteří tvořili posádku v roce 2014. (Maxim) Surajev, přezdívaný Limonádový Joe, (Alexandr) Samokuťajev, zvaný Autokuťajev, a (Jelena) Serovová. Ve videu Serovová vykládá o tygrech (proboha, k čemu tu jsou tygři?) a ostatní jsou opilí,“ poznamenal android o zdravici někdejších kosmonautů z vesmírné dráhy, upozorňující na důležitost ochrany tygrů.

V následujícím příspěvku zdůraznil, že „na rozdíl od Surajeva a Samokuťajeva“ roboti nepodléhají slabůstkám, neporušují zákaz konzumace alkoholu na vesmírné stanici a nevykládají nesmysly, ale bezezbytku a bez povšimnutí plní své letové úkoly a nesnaží se dezertovat z oddílu kosmonautů do parlamentu. Fjodor se současně domáhal návratu na oběžnou dráhu, protože se tehdy se svými úkoly vyrovnal lépe „než ti poslanci“.

Newsru upozornil, že androidovy výpady na twitteru následovaly poté, co se Surajev na twitteru omluvil prvnímu kosmonautovi světa Juriji Gagarinovi za zaostávání Ruska za Spojenými státy.

Robotovo dílo

„Obrátím se na soud, neprominu to a Maxim Surajev taky ne. Jsme Hrdinové Ruska, poslanci a nějaký mizera o nás takhle píše? To je na soud,“ prohlásil Samokuťajev, který si na nadávání na sociálních sítích už stěžoval šéfovi ruské vesmírné agentury Dmitriji Rogozinovi, který prý vůbec netušil, co se děje.

Alkohol se podle bývalého kosmonauta na oběžné dráze vůbec nemůže vyskytnout: jednak je zakázaný, jednak jsou v ruském úseku ISS namontované snímače, které by hned vyvolaly poplach. A natáčení videopříspěvku k tygrům stálo kosmonauty „tři dny dřiny a dvě bezesné noci“, než se odhodlali požádat kolegyni, aby ten „pitomý scénář přečetla“.

Roskosmos ujistil, že nemá nic společného s Fjodorovým účtem, který „nevyjadřuje oficiální stanovisko“.

Server připomněl, že ředitel Rogozin loni připustil, že netuší, kdo na twitteru jménem Fjodora píše, a připustil, že jde možná o robotovo dílo. Účet každopádně zřídil Roskomos ještě před Fjodorovou vesmírnou misí, která prý nepředstavovala žádný velký úspěch - už kvůli problémům při připojení vesmírné lodi s androidem k ISS - a kosmonauti měli k Fjodorovi výhrady.