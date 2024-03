Generace Z málo zavařuje a víc vyhazuje jídlo. Vědci z Brna zkoumají odpadky a připravují kampaň

Když uvidíte vědce, jak se přehrabuje v odpadcích, nutně to neznamená, že přišel o místo. Například ekonomové z Mendelovy univerzity takto analyzují metráky odpadu z vysokoškolských kolejí. Snaží se na nich zjistit, jak takzvaná generace Z v Česku plýtvá jídlem. Ze zahraničních studií totiž vyplývá, že právě mladí vyhazují jídlo ze všech nejvíc.

„Znát to, čím se plýtvá, jakými kategoriemi, jestli je to více zeleniny, nebo pečiva, je pro nás stěžejní,“ říká výzkumnice Lucie Veselá z Mendelovy univerzity v Brně. Česko se totiž zavázalo, že do roku 2030 snížit plýtvání jídlem o polovinu.