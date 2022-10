‚Západní protokoly léčby leukémie se zaváděly za pana profesora.‘ Hematoonkolog Jan Starý získal cenu Neuron

Dětský hematoonkolog Jan Starý zachránil díky své systematické práci mnoho dětských životů. I díky tomu získal ocenění Neuron za celoživotní přínos vědě. Zásluhou mezinárodně uznávaného lékaře Fakultní nemocnice Motol se děti v Československu od 80 let léčily s leukémií podle západoevropských protokolů. „Pro nás byl vždycky vzorem,“ říká staniční sestra Yvona Vodvárková v dalším dílu reportážního seriálu o laureátech cen Neuron. Praha 10:16 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi jeho zásluhy patří významný posun v diagnostice akutních leukemií a možnostech sledování zbytkové leukemické populace v těle pacienta | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

V práci je dodnes v sedm hodin ráno. „Tady se připravuje sestra Monika, sestra Lucie. Dnešní infuze, injekce, transfuze lumbálky, punkce mozkomíšního moku… Vidím, že si připravují sklíčka na nátěr. Na ta se potom podíváme v mikroskopu,“ popisuje emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole, jak to chodí v denním stacionáři, kam docházejí nemocné děti, které se léčí ambulantně.

„Stráví tady nějakou dobu, pár hodin, takže tu máme lůžka. Je tu docela pestrý provoz,“ dodává.

O kousek dál sedí ve své kanceláři lékařka Kateřina Trnková, která se specializuje na nádory mozku u dětí. Na Janu Starém ji vždy udivovala schopnost mít naprosto dokonalý přehled o všech pacientech.

„Pan profesor si vždy vybaví každého pacienta, který tu byl za jeho éru léčen, včetně jeho obtíží a rodinné situace. To je schopnost, která mě vždy fascinovala.“

„Traduje se to, ale není to úplně pravda. Paměť už není taková, jaká byla,“ oponuje Starý. „Ráno se vždy snažím vystoupat ze sníženého přízemí až do pátého patra, abych nejezdil výtahem a trénoval nohy. Snažím se pohybovat, abych jen neseděl u počítače,“ vysvětluje.

Tři nové leukémie

„Teď vstupujeme do oddělení klinické hematologie, kde se dělají krevní obrazy, ale také tu vyšetřují kostní dřeně našich pacientů s nádory leukémií. Potom je v mikroskopu hodnotíme,“ vypráví.

„Máme tři nové leukémie, vy už to víte. Přišel jsem se podívat na jejich periferní krevní obrazy. Také bych měl uzavřít a popsat kojence s leukémií, už je na čase,“ namítá lékař. „Teď se dívám na aspiraci vzorku, aspirovanou kostní dřeň. Koukáme jen na obarvené buňky, které mají purpurové jádro a modrou úzkou cytoplazmu. To všechno jsou nádorové bílé krvinky,“ názorně ukazuje.

Jan Starý se narodil v roce 1952 v Českých Budějovicích | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Krátce před vizitou ještě vyruším od práce staniční sestru Yvonu Vodárkovou. S Janem Starým se zná od roku 1983. „Pro nás byl vždycky vzorem. To, jak se choval k lidem, pacientům, k nám… Je to člověk, který si ocenění opravdu zaslouží. Zaslouží si i mnohem víc,“ říká Vodvárková.

Oceněním Neuron navázal Jan Starý na své předchůdce. Tuto cenu před lety převzali také dětský hematolog Otto Hrodek a dětský ontolog Josef Koutecký.

„Když po kongresu přiletěl domů, šel se podívat na kliniku ještě s kufrem, znovu se sbalil a jel někam jinam. Opravdu mu to tu vždy leželo na srdci. Západní protokoly se zaváděly právě za pana profesora,“ dodává.

Vděčná celý život

V roce 1988 se na klinice léčila i neteř Věry Reichlové, která na místě dodnes působí jako klinická psycholožka. „Díky němu žije tolik dětí… Celý život mu budu vděčná a budu k němu vzhlížet s úctou, že moje neteř žije. Smekám před ním svůj klobouk,“ zdůrazňuje.

„Vždy se snažil táhnout obor dopředu jako celek, chválí jej současná přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie Lucie Šrámková. „Nejen na klinice v Praze, podporoval i další kolegy v ostatních centrech a vytvořit určité společné postupy, což se vyplatí a funguje to velmi dobře,“ podotýká.

Vizita pokračuje na dalších odděleních. A v kolik končí den Jana Starého? „Ve čtyři, pět hodin, dřív jsem ale končil později. Teď už je všechno jednodušší, mám méně práce,“ uzavírá.