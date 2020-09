Může za vyhlášení 1. světové války chyba řidiče? Kdyby špatně neodbočil, tak by dějiny vypadaly jinak

Velká válka. Tak byla označována ta první, světová. Přinesla utrpení a vojenské praktiky, které byly do té doby nevídané. Svou krutostí, důsledky a vším dalším, co války provázejí. Ale jak je známo, i o velkých událostech leckdy rozhodují maličkosti. I tak můžeme pohlížet na okolnosti vzniku, vyhlášení Velké války. Praha 15:00 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Ferdinand d`Este s chotí při odjezdu z kasáren v Sarajevu 28. 6. 1914, krátce před prvním atentátem. Vpředu řidič Leopold Lojka, osobní myslivec Gustav Schneiberg, uprostřed hrabě František Harrach a generál Oskar Potiorek | Zdroj: Sbírka Scheufler

Co tomu předcházelo? Učebnicově známá fakta: sarajevský atentát, při kterém byl zavražděn následník habsburského trůnu a také generál arcivévoda František Ferdinand d´Este (a jeho manželka Žofie).

Oba se na Balkán i přes nejrůznější varování vypravili. Doma na Konopišti zůstaly jejich tři děti. Doprovázel je personál, tedy řada lidí nejrůznějších služebních zařazení. Jedním z nich byl řidič Leopold Lojka, který byl ve službách hraběte Harracha.

„Tehdejším řidičem musel být člověk schopný, pohledný, technicky zdatný. Svého zaměstnavatele také musel dobře reprezentovat,“ vysvětluje host pořadu Jak to bylo doopravdy historik Jiří Skoupý.

„Leopold Lojka se narodil v roce 1886 v moravské Telči. Věřím, že byl na svou profesi náležitě hrdý. Ke spojení s hrabětem Harrachem došlo na císařských manévrech v září roku 1909 ve Velkém Meziříčí. Právě tam bylo panství hraběte Harracha. Ale pak se splašily koně, mezi které se Lojka vrhnul, a který pak byl ošklivě zraněný. Ve stejnou chvíli si ho ale hrabě všimnul. Zařídil mu lékařské ošetření a pak ho přijal do svých služeb,“ popisuje.

A co se v Sarajevu vlastně stalo? „První dva dny vojenských manévrů byly úspěšné. Pak přišla večeře a hned na druhý den se odehrály tyto kritické události.“

V oficiální zprávě datované 28. červnem 1914, řidič Leopold Lojka píše: „Panstvo nasedlo do auta. Jeho Excelence hrabě Harrach nastoupil do auta, ale zůstal stát na levém stupátku. Aby svým tělem chránil arcivévodu. Takto jsme odjeli. Následoval jsem určené vedoucí auto. První auto odbočilo do ulice Františka Josefa a já jsem jel s Výsostmi za ním. Sotvaže jsem s dvorním autem zabočil, volá na mne Jeho Excelence Potiorek: ,Stát, jedete špatně!´“

Jen maličkost

Osudová chyba, zdánlivá maličkost, která se stala rozbuškou. „Když kolona vozů odjížděla od radnice, tak zemský guvernér Potiorek zapomněl řidičům říci, že nastane změna trasy. Tím došlo k osudnému odbočení.“ Následné vraždy arcivévody a jeho manželky bylo vlastně náhodou. Protože atentátník Gavrillo Princip nečekal, že se přímo před ním objeví osudné auto.

Řidič Lojka válku přežil, ale jeho poválečné roky příliš šťastnými nebyly. Přišel o své postavení, po vzniku Československa se přestěhoval do Brna a začal provozovat hospodu. Ovšem příliš nadání ani vůle či pracovitosti k tomu zřejmě neměl. Pak měl problémy s alkoholem, s financemi a dluhy. Nakonec se „rozkmotřil“ i se svým ochráncem, hrabětem Harrachem, rozpadla se mu rodina.

Ve 39 letech, 18. června 1926 Lojka ve svém bytě přímo nad restaurací zemřel. „V době úmrtí byl zcela zapomenutý, jediný nekrolog se objevil v denním tisku a pocházel z pera spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka,“ doplňuje historik Skoupý.

Je zřejmé, že na vyhlášení Velké války se podílela i chyba řidiče. „Kdyby Lojka špatně neodbočil, tak by možná světové dějiny vypadaly jinak. Sám se za to odpovědný necítil, protože jen plnil pokyny nadřízeného. Pak se v lidových kruzích rozmohlo rčení: Lojkovi to neřekli,“ dodává.

